О Пророк! Неверные отвергают тебя и то, что ты проповедуешь. И если они потребуют от тебя назвать свидетелей, которые могут подтвердить твою правдивость, то скажи, что достаточно свидетельства Аллаха, Который подтверждает твою правдивость словом, делом и одобрением. Он подтверждает твою правдивость словом, когда ниспосылает тебе откровение. Он подтверждает ее делом, когда одаряет тебя Своей поддержкой и помогает тебе одержать победу, которая выше твоих возможностей и возможностей твоих сподвижников. Эта поддержка - не что иное, как Божий поступок, свидетельствующий в твою пользу. Он также подтверждает твою правдивость Своим одобрением, ведь ты называешь себя Божьим посланником от Его имени, повелеваешь людям повиноваться тебе от Его имени, обещаешь своим последователям Его милость и благосклонность от Его имени, обещаешь ослушникам Его гнев и адское наказание от Его имени, позволяешь себе покушаться на жизнь и имущество неверующих от Его имени, и Он одобряет твои поступки. А если бы ты говорил от имени Аллаха ложь, то тебя постигло бы скорое возмездие. А еще твоими свидетелями являются праведники, обладающие знанием о Священных Писаниях. Это относится к иудейским и христианским богословам. Те из них, которые уверовали и покорились истине, открыто свидетельствуют в твою пользу. Безусловно, многие из них скрывают это свидетельство, но Всевышний Аллах поведал о том, что им известна истина, и слова Всевышнего Аллаха являются более правдивыми, чем заявления таких людей. Если бы у них не было этого свидетельства, то они опровергли бы подобные коранические откровения, опираясь на убедительные доводы, однако они предпочитают молчать. А это значит, что они умалчивают истинное свидетельство. Аллах повелел людям Писания засвидетельствовать правдивость Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, потому что они обладают соответствующими знаниями. Свидетельствовать о любом происшествии должен тот, кто знает о нем больше других, а не тот, кто не имеет к этому происшествию никакого отношения. И поэтому арабам-язычникам и другим невежественным народам не было велено засвидетельствовать истинность пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Их свидетельство было бы бессмысленным, потому что они не обладали соответствующими познаниями. А лучше всего об этом известно Аллаху.