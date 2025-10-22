وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।