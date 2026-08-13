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Tafsir: Yusuf 12:81
Yusuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَبِيكُمۡ
فَقُولُواْ
يَٰٓأَبَانَآ
إِنَّ
ٱبۡنَكَ
سَرَقَ
وَمَا
شَهِدۡنَآ
إِلَّا
بِمَا
عَلِمۡنَا
وَمَا
كُنَّا
لِلۡغَيۡبِ
حَٰفِظِينَ
٨١
Kembalilah kamu kepada bapa kamu, dan katakanlah, wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu (Bunyamin) telah mencuri, dan kami tidak menjadi saksi (terhadapnya) melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang ghaib.
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 12:79 hingga 12:81
Йусуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания». Йусуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи.