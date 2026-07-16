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Yusuf
7
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَّقَدۡ كَانَ فِی﴾ خَبَر ﴿یُوسُفَ وَإِخۡوَتِهِۦۤ﴾ وَهُمْ أَحَد عَشَر ﴿ءَایَـٰتࣱ﴾ عِبَر ﴿لِّلسَّاۤىِٕلِینَ ٧﴾ عَنْ خَبَرهمْ