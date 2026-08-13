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Tafsir: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
لَّمۡ
تَأۡتُونِي
بِهِۦ
فَلَا
كَيۡلَ
لَكُمۡ
عِندِي
وَلَا
تَقۡرَبُونِ
٦٠
Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi".
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Йусуф продал им зерно так, как он продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому покупателю позволялось приобретать только один верблюжий вьюк зерна. Затем он поинтересовался о делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть еще один брат, который остался вместе с отцом. Они имели в виду Беньямина. Тогда Йусуф попросил их в следующий раз привести с собой младшего брата. Он напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но добавил, что если они не привезут с собой брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать это.