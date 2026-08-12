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Tafsir: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٧
Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.
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العربية
Al-Sa'di
Пророк Йусуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в Последней жизни будет намного прекраснее вознаграждения в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом.