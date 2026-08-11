Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:31
Yusuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
سَمِعَتۡ
بِمَكۡرِهِنَّ
أَرۡسَلَتۡ
إِلَيۡهِنَّ
وَأَعۡتَدَتۡ
لَهُنَّ
مُتَّكَـٔٗا
وَءَاتَتۡ
كُلَّ
وَٰحِدَةٖ
مِّنۡهُنَّ
سِكِّينٗا
وَقَالَتِ
ٱخۡرُجۡ
عَلَيۡهِنَّۖ
فَلَمَّا
رَأَيۡنَهُۥٓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
وَقَطَّعۡنَ
أَيۡدِيَهُنَّ
وَقُلۡنَ
حَٰشَ
لِلَّهِ
مَا
هَٰذَا
بَشَرًا
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
مَلَكٞ
كَرِيمٞ
٣١
Maka apabila ia (Zulaikha) mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada - tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia (kepada Yusuf): "Keluarlah di hadapan mereka". Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata: "Jauhnya Allah dari kekurangan! Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia!"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
] كاتێك ئهمیش قسهی ئافرهتانی شاری بیست ناردی به شوێنیاندا، كه وتراوه: ئهوانیش مهبهستیان ئهوه بووه بههۆی ئهم قسهیهوه بگهنه كۆشك و یوسف ببینن [
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
] وه جێگاو خواردنی بۆ ئاماده كردن [
وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا
] وه میوهی بۆ دانان و ههر یهكێك لهوانیش چهقۆیهكی دایه دهستیانهوه [
وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
] ئهو كاته وتی: ئهی یوسف وهره دهرهوه بۆ لایان ( كه ئهمهیش كهمتهرخهمی مێردهكهی بووه كه دووباره یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- لهگهڵ خێزانهكهیدا لهو ماڵهدا هێشتۆتهوه) [
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
] كاتێك ئافرهتان یوسفیان بینی زۆر بهلایانهوه گهورهو جوان بوو وه سهریان سوڕما (نیوهی جوانی دونیا به خۆى و دایكی بهخشرابوو) [
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] وه ئاگایان له خۆیان نهماو دهستی خۆیان بڕی (ئافرهتهكه وتى: ئێوه به تهنها بینینێكى واتان بهسهرهات ئیتر بۆ لۆمهى من دهكهن كه لهگهڵیدا دهژیم؟!) [
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ
] وه وتیان: پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره، یان پهنا بهخواى گهوره [
مَا هَذَا بَشَرًا
] بهڕاستی ئهمه مرۆڤـ نیهو جوانییهكهی بێ وێنهیه [
إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١)
] ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها فریشتهیهكی زۆر جوان و بهڕێز نهبێ.