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Tafsir: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
أَعۡرِضۡ
عَنۡ
هَٰذَاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
لِذَنۢبِكِۖ
إِنَّكِ
كُنتِ
مِنَ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
٢٩
Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan engkau (Wahai Zulaikha), mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah!"
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Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Когда визирь увидел, что рубашка Йусуфа порвана со спины, ему стало ясно, что Йусуф говорит правду, а его жена лжет. Он был возмущен тем, насколько чудовищны могут быть козни женщины. И что вообще может быть ужаснее поступка женщины, которая вознамерилась совершить грех, совершила его и обвинила в этом пророка Аллаха? Когда обстоятельства происшедшего прояснились, визирь сказал: «О Йусуф! Никому не рассказывай о случившемся и забудь об этом. Я не желаю, чтобы люди склоняли мою жену. А ты должна покаяться и просить прощения своему греху».