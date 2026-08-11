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Tafsir: Yusuf 12:25
Yusuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ٱلۡبَابَ
وَقَدَّتۡ
قَمِيصَهُۥ
مِن
دُبُرٖ
وَأَلۡفَيَا
سَيِّدَهَا
لَدَا
ٱلۡبَابِۚ
قَالَتۡ
مَا
جَزَآءُ
مَنۡ
أَرَادَ
بِأَهۡلِكَ
سُوٓءًا
إِلَّآ
أَن
يُسۡجَنَ
أَوۡ
عَذَابٌ
أَلِيمٞ
٢٥
Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang; lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata (kepada suaminya): Tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksanya".
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 12:25 hingga 12:26
Несмотря на настойчивые попытки хозяйки соблазнить Йусуфа, он отказался подчиниться ей и бросился к двери, чтобы выйти наружу и спастись от искушения. Она бросилась за ним, зацепилась руками за его одежду и разорвала его рубашку. Когда же они добежали до двери, то наткнулись на мужа хозяйки. Он застал их в таком виде и был поражен увиденным. А его жена тотчас решила прибегнуть ко лжи и обвинить Йусуфа в том, что он домогался ее. Она сказала: «Как можно наказать того, кто желал причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительному наказанию?» Она не сказала, что он причинил ей зло, чтобы сразу снять с себя и Йусуфа более тяжкие обвинения. Она подчеркнула, что Йусуф должен быть наказан только за дурное намерение и попытку соблазнить чужую жену.