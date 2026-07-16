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Yusuf
19
12:19
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هاذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ١٩
وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌۭ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَـٰبُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌۭ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةًۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩
وَجَآءَتۡ
سَيَّارَةٞ
فَأَرۡسَلُواْ
وَارِدَهُمۡ
فَأَدۡلَىٰ
دَلۡوَهُۥۖ
قَالَ
يَٰبُشۡرَىٰ
هَٰذَا
غُلَٰمٞۚ
وَأَسَرُّوهُ
بِضَٰعَةٗۚ
وَٱللَّهُ
عَلِيمُۢ
بِمَا
يَعۡمَلُونَ
١٩
Dan (semasa Yusuf dalam perigi) datanglah ke tempat itu satu rombongan (ahli perniagaan) yang sedang dalam perjalanan; lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka; (setelah sampainya ke perigi itu) dia pun menghulurkan timbanya (dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya) ia berseru dengan katanya: "Hai, (ini) sungguh mengembirakan! Ini adalah seorang budak lelaki (yang cantik parasnya)". (Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang) serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya (untuk dijual) sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 12:18 hingga 12:19
В подтверждение своих слов братья показали отцу рубашку Йусуфа, на которой была кровь. Они пытались убедить его в том, что волк действительно растерзал их младшего брата, однако Йакуб не поверил им. Он видел взаимоотношения между братьями и знал о видении, которое приснилось Йусуфу. Все это давало ему основания не верить словам сыновей. Он сказал: «Вы решили разлучить меня с Йусуфом, и этот ужасный поступок показался вам привлекательным. Я постараюсь выполнить свой долг, проявить прекрасное терпение и пройти через это испытание. Я не стану сетовать на судьбу и жаловаться людям. Я не надеюсь на самого себя и буду усердно молить Аллаха о помощи». Пророк Йакуб сдержал данное обещание и жаловался на трудности только Всевышнему Создателю, потому что подобные жалобы не противоречат терпению и выдержке. Воистину, пророки всегда сдерживали свои обещания.