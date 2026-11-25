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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 83
Yaa siin
83
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ﳄ
ٱلَّذِي
ﳅ
بِيَدِهِۦ
ﳆ
مَلَكُوتُ
ﳇ
كُلِّ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
وَإِلَيۡهِ
ﳊ
تُرۡجَعُونَ
ﳋ
٨٣
ﳌ
Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
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