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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 82
Yaa siin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
ﲹ
أَمۡرُهُۥٓ
ﲺ
إِذَآ
ﲻ
أَرَادَ
ﲼ
شَيۡـًٔا
ﲽ
أَن
ﲾ
يَقُولَ
ﲿ
لَهُۥ
ﳀ
كُن
ﳁ
فَيَكُونُ
ﳂ
٨٢
ﳃ
Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.
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