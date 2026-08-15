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Tafsir: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
مِنۡ
أَنۢبَآءِ
مَا
قَدۡ
سَبَقَۚ
وَقَدۡ
ءَاتَيۡنَٰكَ
مِن
لَّدُنَّا
ذِكۡرٗا
٩٩
Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu; dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang menjadi) peringatan.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بهم شێوازه چیرۆك و بهسهرهات و ههواڵی پێشینهت بۆ ئهگێڕینهوه ئهوهی كه ڕوویداوه له ئوممهتانی پێشتر بۆ ئهوهی ببێته دڵدانهوهیهك بۆت [
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (٩٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه له لایهن خۆمانهوه ئهو زیكرهمان پێ بهخشیوویت كه قورئانی پیرۆزه.