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Taha
89
20:89
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩
أَفَلَا
يَرَوۡنَ
أَلَّا
يَرۡجِعُ
إِلَيۡهِمۡ
قَوۡلٗا
وَلَا
يَمۡلِكُ
لَهُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
نَفۡعٗا
٨٩
Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿أَفَلَا یَرَوۡنَ أَ﴾نْ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ أَنَّهُ ﴿لَّا یَرۡجِعُ﴾ الْعِجْل ﴿إِلَیۡهِمۡ قَوۡلࣰا﴾ أَيْ لَا يَرُدّ لَهُمْ جَوَابًا ﴿وَلَا یَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرࣰّا﴾ أَيْ دَفْعه ﴿وَلَا نَفۡعࣰا ٨٩﴾ أَيْ جَلْبه أَيْ فَكَيْفَ يَتَّخِذ إلَهًا