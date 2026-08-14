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Tafsir: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
(Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu), Firaun berkata: "Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?"
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Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال فمن ربكما ياموسى )
من إلهكما الذي أرسلكما؟