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Tafsir: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
أَهۡلَكَ
بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱصۡطَبِرۡ
عَلَيۡهَاۖ
لَا
نَسۡـَٔلُكَ
رِزۡقٗاۖ
نَّحۡنُ
نَرۡزُقُكَۗ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
لِلتَّقۡوَىٰ
١٣٢
Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.
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Al-Sa'di
Призови своих домочадцев исправно совершать обязательные и добровольные намазы и не позволяй им расслабляться. Для того чтобы исправно совершать намаз, люди должны выполнять все действия, без которых намаз считается незаконченным и несовершенным. Поэтому фактически Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было велено обучать людей тому, как надлежит правильно молиться и что делает намаз недействительным. Наряду с этим ему самому было велено терпеливо совершать намаз, выполняя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом. Человеческая душа неохотно подчиняется этому повелению, но каждый мусульманин должен бороться против своих страстей, заставить себя исправно совершать намаз и проявлять должное терпение. Воистину, если человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то он исправно выполняет и все остальные предписания религии. Если же он допускает упущения в намазе, то он пренебрегает и остальными повелениями Господа. Затем Всевышний Аллах обещал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, одарять его пропитанием, дабы мирские заботы не отвлекали его от соблюдения религиозных предписаний. Однако Аллах обязался ниспосылать пропитание не только Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, но и всем остальным творениям. И в первую очередь это относится к тем, кто выполняет повеления своего Господа и непрестанно поминает Его. А поскольку мирские блага обязательно достаются как богобоязненным, так и неблагодарным рабам, человек обязан, прежде всего, заботиться о том, как обрести вечное счастье в Последней жизни. А добиться этой цели можно благодаря богобоязненности, и поэтому Всевышний напомнил, что добрый конец как при жизни на земле, так и после смерти уготован только богобоязненным мусульманам, которые выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Всевышний также сказал: «Добрый исход уготован только для богобоязненных» (28:83).