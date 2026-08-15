Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
Mereka berbisik-bisik sesama sendiri: "Kamu telah tinggal hanya sepuluh sahaja".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ
] له نێوان خۆیان به نهێنی قسه ئهكهن و ئهڵێن: [
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣)
] له دونیا ژیانتان بهسهر نهبردووه تهنها ده رۆژ نهبێت، واته: بهلایانهوه كهمه وا ئهزانن زۆر كهم له دونیادا ژیاون.