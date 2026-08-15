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Tafsir: Taha 20:100
Taha
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat.
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 20:99 hingga 20:100
Всевышний напомнил Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о Своей милости по отношению к нему, которая проявляется в том, что ему открываются знания о давно минувших событиях. Одним из таких откровений стала эта славная история, в которой содержится много мудрых положений. Ее правдивость не отрицают даже люди Писания. Ты никогда не изучал историю прежних народов и не обучался у книжников, и, несмотря на это, твои знания полностью соответствуют сохранившимся у них правдивым повествованиям. Воистину, это свидетельствует о том, что ты действительно являешься посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что принесенное тобой учение является сущей правдой. Ниспосланный тебе Священный Коран представляет собой щедрый и бесценный дар. В нем содержатся знания о прежних и будущих народах и откровения, благодаря которым люди могут поминать совершенные имена и качества Аллаха и всегда помнить о религиозных предписаниях, запретах и воздаянии. Человеческий разум и подсознание свидетельствуют о красоте и совершенстве коранических предписаний, а Коран не перестает напоминать людям о заключенном в нем знании. Он был назиданием для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и остается назиданием для его последователей. А это значит, что каждый мусульманин обязан покориться коранической истине, повиноваться ниспосланным в Писании повелениям, почитать его надлежащим образом, обучаться ему, обучать других и следовать прямым путем, который освещается светом этого откровения. Если же человек отворачивается от него или даже отказывается уверовать в него, то тем самым он отвергает величайшую из Божьих милостей и обрекает себя на заслуженное наказание. Вот почему далее Всевышний сказал: