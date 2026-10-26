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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 8
Saad
8
38:8
اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ٨
أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ٨
أَءُنزِلَ
ﲈ
عَلَيۡهِ
ﲉ
ٱلذِّكۡرُ
ﲊ
مِنۢ
ﲋ
بَيۡنِنَاۚ
ﲌﲍ
بَلۡ
ﲎ
هُمۡ
ﲏ
فِي
ﲐ
شَكّٖ
ﲑ
مِّن
ﲒ
ذِكۡرِيۚ
ﲓﲔ
بَل
ﲕ
لَّمَّا
ﲖ
يَذُوقُواْ
ﲗ
عَذَابِ
ﲘ
٨
ﲙ
(Mereka berkata lagi): Patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita?" (Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu) bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang Aku wahyukan (kepada Nabi Muhammad) itu, bahkan mereka belum lagi merasai azab.
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