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Tafsir: Saad 38:53
Saad
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
مَا
تُوعَدُونَ
لِيَوۡمِ
ٱلۡحِسَابِ
٥٣
Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal!
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا مَا تُوعَدُونَ }
أيها المتقون
{ لِيَوْمِ الْحِسَابِ }
جزاء على أعمالكم الصالحة.