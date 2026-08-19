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Tafsir: Saad 38:52
Saad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya.
Tafsir
Lapisan
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Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَعِندَهُمۡ قَـٰصِرَ ٰتُ ٱلطَّرۡفِ﴾ حَابِسَات الْعَيْن عَلَى أَزْوَاجهنَّ ﴿أَتۡرَابٌ ٥٢﴾ أَسْنَانهنَّ وَاحِدَة وَهُنَّ بَنَات ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سَنَة جَمْع تَرْب