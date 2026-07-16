Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Saad
36
38:36
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦
فَسَخَّرۡنَا
لَهُ
ٱلرِّيحَ
تَجۡرِي
بِأَمۡرِهِۦ
رُخَآءً
حَيۡثُ
أَصَابَ
٣٦
Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendaK ditujunya;
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{با و شهیتانهكان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كرابوون!} [
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
] وه (با)یشمان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كردبوو به فهرمانی ئهو با ئهڕۆیشت [
رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)
] ئهو بایه بایهكی نهرم بوو وهكو گهردهلول نهبوو وه زۆر خێراش بووه وه بۆ ههر شوێنێك كه بیوستایه ئهینارد، له رۆژێكدا ماوهى دوو مانگ رێى دهبڕى.