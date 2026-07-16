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Saad
32
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢
فَقَالَ
إِنِّيٓ
أَحۡبَبۡتُ
حُبَّ
ٱلۡخَيۡرِ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّي
حَتَّىٰ
تَوَارَتۡ
بِٱلۡحِجَابِ
٣٢
(Kerana lekanya dengan pertunjukan itu) maka Nabi Sulaiman berkata: " Sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada (kuda pembawa) kebaikan lebih daripada mengingati (ibadatku kepada) Tuhanku, sehingga (matahari) melindungi dirinya dengan tirai malam".
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 38:31 hingga 38:32
Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющими копытами, потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху превыше всего остального.