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Saad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبۡنَا
لِدَاوُۥدَ
سُلَيۡمَٰنَۚ
نِعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٌ
٣٠
Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud (seorang anak bernama) Sulaiman ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat).
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
После того как Всевышний Аллах восхвалил Своего пророка Давуда и поведал о Своей милости по отношению к нему, Он поведал историю пророка Сулеймана, сына Давуда. Появление на свет Сулеймана было еще одной милостью Господа по отношению к Давуду, который был сильно рад рождению праведного сына. Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал самой лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он обожествлял только одного Аллаха, любил всей душой только Его одного, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил эту цель превыше всего остального.