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Saba'
26
34:26
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ٢٦
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦
قُلۡ
يَجۡمَعُ
بَيۡنَنَا
رَبُّنَا
ثُمَّ
يَفۡتَحُ
بَيۡنَنَا
بِٱلۡحَقِّ
وَهُوَ
ٱلۡفَتَّاحُ
ٱلۡعَلِيمُ
٢٦
Katakanlah lagi:" Tuhan kita akan menghimpunkan Kita semua (pada hari kiamat), kemudian Ia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar; dan Dia lah jua Hakim yang seadil-adilnya, lagi Yang Maha Mengetahui segala-galanya".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
J Yousef
Ikuti
8 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 34:26, 48:1
Disiarkan dalam
The 99 Names of Allah
Al-Fattah comes from the 3-letter root f-t-h (ف-ت-ح). Some words are known by their opposites, and the opposite of fatḥ is for something to be closed. God Al-Fattah opens the things that are closed. Those things that seem impossible, those things that you cannot understand how they even work. A door has to be closed in order for someone to open it. The second related meaning is to understand that God is Al-Fattah when you embark on something new ...
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