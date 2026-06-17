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Muhammad
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
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Allah akan memimpin mereka yang berjuang (ke jalan mendapat sebaik-baik balasan) dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna (di dunia dan di akhirat)
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.