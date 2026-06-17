Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
Dan bukan sedikit (penduduk) negeri-negeri yang lebih kuat dari (penduduk) negerimu (wahai Muhammad) yang telah memaksamu keluar (berhijrah) - Kami binasakan mereka, maka tiadalah sesiapa pun yang dapat membela mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
У них было больше богатства, детей и сторонников. Они возводили огромные сооружения и создавали искусные орудия, но Мы погубили их за то, что они сочли лжецами Наших посланников и не извлекли уроков из их проповедей. Они не смогли уберечься от наказания Аллаха, и никто не пришел им на помощь. А что же тогда можно сказать о твоих слабых и беззащитных соплеменниках, которые обвинили тебя во лжи и изгнали из родного города? Что можно сказать о тех, кто озлобился на самого достойного из пророков и лучшего из сынов Адама?! Разве не они более других заслуживают Божьей кары и погибели? О да, но Всевышний Аллах отправил Своего пророка во имя милости и сострадания и дал неверующим возможность покаяться в своих злодеяниях.