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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 69
Maryam
69
19:69
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ٦٩
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّۭا ٦٩
ثُمَّ
ﱬ
لَنَنزِعَنَّ
ﱭ
مِن
ﱮ
كُلِّ
ﱯ
شِيعَةٍ
ﱰ
أَيُّهُمۡ
ﱱ
أَشَدُّ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱴ
عِتِيّٗا
ﱵ
٦٩
ﱶ
Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan, mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) Ar-Rahman, di antara mereka.
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