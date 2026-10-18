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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 67
Maryam
67
19:67
اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شييا ٦٧
أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًۭٔا ٦٧
أَوَلَا
ﱘ
يَذۡكُرُ
ﱙ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱚ
أَنَّا
ﱛ
خَلَقۡنَٰهُ
ﱜ
مِن
ﱝ
قَبۡلُ
ﱞ
وَلَمۡ
ﱟ
يَكُ
ﱠ
شَيۡـٔٗا
ﱡ
٦٧
ﱢ
Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa Kami telah menciptakan dia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apapun?
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