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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 64
Maryam
64
19:64
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
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نَتَنَزَّلُ
ﳘ
إِلَّا
ﳙ
بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
ﳛﳜ
لَهُۥ
ﳝ
مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
ﳤ
ذَٰلِكَۚ
ﳥﳦ
وَمَا
ﳧ
كَانَ
ﳨ
رَبُّكَ
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نَسِيّٗا
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٦٤
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Dan (berkatalah malaikat): "Kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad); Dia lah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di antara itu; dan tiadalah Tuhanmu itu lupa, -
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