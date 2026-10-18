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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 62
Maryam
62
19:62
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢
لَّا
ﳀ
يَسۡمَعُونَ
ﳁ
فِيهَا
ﳂ
لَغۡوًا
ﳃ
إِلَّا
ﳄ
سَلَٰمٗاۖ
ﳅﳆ
وَلَهُمۡ
ﳇ
رِزۡقُهُمۡ
ﳈ
فِيهَا
ﳉ
بُكۡرَةٗ
ﳊ
وَعَشِيّٗا
ﳋ
٦٢
ﳌ
Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik; dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya, pagi dan petang (sepanjang masa).
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