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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 56
Maryam
56
19:56
واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٥٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّۭا ٥٦
وَٱذۡكُرۡ
ﱨ
فِي
ﱩ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱪ
إِدۡرِيسَۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
صِدِّيقٗا
ﱯ
نَّبِيّٗا
ﱰ
٥٦
ﱱ
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Idris; sesungguhnya adalah ia amat benar (tutur katanya dan imannya), serta ia seorang Nabi.
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