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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 55
Maryam
55
19:55
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
ﱞ
يَأۡمُرُ
ﱟ
أَهۡلَهُۥ
ﱠ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﱡ
وَٱلزَّكَوٰةِ
ﱢ
وَكَانَ
ﱣ
عِندَ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
مَرۡضِيّٗا
ﱦ
٥٥
ﱧ
Dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya!
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