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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 52
Maryam
52
19:52
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ٥٢
وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّۭا ٥٢
وَنَٰدَيۡنَٰهُ
ﱁ
مِن
ﱂ
جَانِبِ
ﱃ
ٱلطُّورِ
ﱄ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱅ
وَقَرَّبۡنَٰهُ
ﱆ
نَجِيّٗا
ﱇ
٥٢
ﱈ
Dan Kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina, dan Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan Kami.
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.