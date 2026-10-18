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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 46
Maryam
46
19:46
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ٤٦
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّۭا ٤٦
قَالَ
ﲖ
أَرَاغِبٌ
ﲗ
أَنتَ
ﲘ
عَنۡ
ﲙ
ءَالِهَتِي
ﲚ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ
ﲛﲜ
لَئِن
ﲝ
لَّمۡ
ﲞ
تَنتَهِ
ﲟ
لَأَرۡجُمَنَّكَۖ
ﲠﲡ
وَٱهۡجُرۡنِي
ﲢ
مَلِيّٗا
ﲣ
٤٦
ﲤ
(Bapanya) menjawab: "Patutkah engkau bencikan tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku sudah tentu aku akan meluntarmu dengan batu; dan (ingatlah lebih baik) engkau tinggalkan daku sepanjang masa".
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