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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 44
Maryam
44
19:44
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا ٤٤
يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّۭا ٤٤
يَٰٓأَبَتِ
ﱿ
لَا
ﲀ
تَعۡبُدِ
ﲁ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲇ
عَصِيّٗا
ﲈ
٤٤
ﲉ
" Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.
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