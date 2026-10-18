Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 42
Maryam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
إِذۡ
ﱡ
قَالَ
ﱢ
لِأَبِيهِ
ﱣ
يَٰٓأَبَتِ
ﱤ
لِمَ
ﱥ
تَعۡبُدُ
ﱦ
مَا
ﱧ
لَا
ﱨ
يَسۡمَعُ
ﱩ
وَلَا
ﱪ
يُبۡصِرُ
ﱫ
وَلَا
ﱬ
يُغۡنِي
ﱭ
عَنكَ
ﱮ
شَيۡـٔٗا
ﱯ
٤٢
ﱰ
Ketika ia berkata kepada bapanya:" Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikitpun?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.