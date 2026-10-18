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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 39
Maryam
39
19:39
وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون ٣٩
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩
وَأَنذِرۡهُمۡ
ﱁ
يَوۡمَ
ﱂ
ٱلۡحَسۡرَةِ
ﱃ
إِذۡ
ﱄ
قُضِيَ
ﱅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱆ
وَهُمۡ
ﱇ
فِي
ﱈ
غَفۡلَةٖ
ﱉ
وَهُمۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
يُؤۡمِنُونَ
ﱌ
٣٩
ﱍ
Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka (yang ingkar) di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman.
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