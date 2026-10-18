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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 38
Maryam
38
19:38
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
أَسۡمِعۡ
ﳔ
بِهِمۡ
ﳕ
وَأَبۡصِرۡ
ﳖ
يَوۡمَ
ﳗ
يَأۡتُونَنَا
ﳘﳙ
لَٰكِنِ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﳛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﳜ
فِي
ﳝ
ضَلَٰلٖ
ﳞ
مُّبِينٖ
ﳟ
٣٨
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Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang mengadap Kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim (dengan perbuatan kufur dan maksiat) pada masa di dunia ini, berada dalam kesesatan yang nyata
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