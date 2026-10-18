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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 35
Maryam
35
19:35
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥
مَا
ﲪ
كَانَ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَتَّخِذَ
ﲮ
مِن
ﲯ
وَلَدٖۖ
ﲰﲱ
سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ
ﲲﲳ
إِذَا
ﲴ
قَضَىٰٓ
ﲵ
أَمۡرٗا
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
يَقُولُ
ﲸ
لَهُۥ
ﲹ
كُن
ﲺ
فَيَكُونُ
ﲻ
٣٥
ﲼ
Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Ia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Ia berfirman kepadanya: "Jadilah engkau", lalu menjadilah ia.
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