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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 34
Maryam
34
19:34
ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٣٤
ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤
ذَٰلِكَ
ﲟ
عِيسَى
ﲠ
ٱبۡنُ
ﲡ
مَرۡيَمَۖ
ﲢﲣ
قَوۡلَ
ﲤ
ٱلۡحَقِّ
ﲥ
ٱلَّذِي
ﲦ
فِيهِ
ﲧ
يَمۡتَرُونَ
ﲨ
٣٤
ﲩ
Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.
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