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Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
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" Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!"
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰۤأُخۡتَ هَـٰرُونَ﴾ هُوَ رَجُل صَالِح أَيْ يَا شَبِيهَته فِي الْعِفَّة ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءࣲ﴾ أَيْ زَانِيًا ﴿وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِیࣰّا ٢٨﴾ أَيْ زَانِيَة فَمِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الولد