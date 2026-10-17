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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 12
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
ﱁ
خُذِ
ﱂ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱃ
بِقُوَّةٖۖ
ﱄﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
ٱلۡحُكۡمَ
ﱇ
صَبِيّٗا
ﱈ
١٢
ﱉ
"Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya Hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak.
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