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Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
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Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata: "Wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu". Dan (ketika itu) surutlah air, serta terlaksanalah perintah (Allah) itu. Dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti di atas gunung "Judi" serta diingatkan (kepada kaum kafir umumnya bahawa): "Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim".
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العربية
Al-Sa'di
После того как многобожники были потоплены, а Нух и те, кто был рядом с ним, спасены, Аллах повелел земле поглотить воду, которая выплеснулась из ее недр или выпала с неба. Он также повелел небесам перестать проливать обильные ливни. Они покорились Божьему повелению: земля впитала воду со своей поверхности, а небо перестало проливать ее. Вода спала, многобожники погибли, а правоверные были спасены. Спустя некоторое время ковчег пристал к горе аль-Джуди, которая расположена вблизи Мосула. И было сказано: «Да сгинут нечестивцы!» Они были погублены, но вслед за погибелью их ожидало вечное проклятие и несчастье.