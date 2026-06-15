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Hud
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
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Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); dan janganlah engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan)".
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 11:37 hingga 11:38
Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. Он велел Своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром Самого Господа, Который оберегал ковчег и остался доволен поступком Своих покорных рабов. Наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к Нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен, и предопределение должно было сбыться.