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Hud
29
11:29
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
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Dan (ketahuilah) wahai kaumku! Aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan ugama Allah itu, tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata; dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (sebagaimana yang kamu minta itu), kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka (dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing); tetapi aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
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Al-Sa'di
О мои соплеменники! Я не прошу вас вознаградить меня за проповеди, не стремлюсь к вашему богатству и не обременяю вас долговыми обязательствами. Воистину, вознаградить меня может только Аллах. Вы просите меня прогнать неимущих правоверных, которые окружают меня, но ведь мне не подобает поступать таким образом. Напротив, я буду приветствовать их, оказывать им почтение и относиться к ним с уважением. Скоро им предстоит встретиться с Господом, который вознаградит их райскими садами за то, что они уверовали и исповедовали богобоязненность. И если вы требуете от меня прогнать приближенных Аллаха и держаться подальше от них, если вы отвергаете истину по той причине, что ее признают эти праведники, если вы считаете истину ложью только потому, что я - всего лишь простой смертный, который не имеет преимуществ перед остальными людьми, то я осмелюсь назвать вас невежественным народом.