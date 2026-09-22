Al-Sa'di Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 62

Он один заслуживает поклонения, и Он один господствует над своими творениями. Из последнего утверждения следует, что только Всевышний Аллах ниспосылает Своим рабам пропитание. А это в свою очередь означает, что все творения обязаны благодарить Его и поклоняться только Ему одному. Затем Аллах еще раз подчеркнул свое господствующее положение над творениями и назвал себя творцом всего сущего. А затем Он еще раз подчеркнул свое абсолютное право на поклонение и сказал, что нет божества, кроме Него. Это - повеление искренне поклоняться одному Аллаху. Но как же далеко люди уклонились от прямого пути! Они не хотят поклоняться одному Аллаху даже после того, как им стали ясны убедительные доказательства.