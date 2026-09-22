Al-Sa'di Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 47

Всевышний поведал о пререканиях, в которые вступят между собой обитатели Ада. Они будут упрекать друг друга и даже обратятся за помощью к стражам, охраняющим Геенну. Неверующие, которые были унижены на земле, будут оправдываться тем, что они всего лишь повиновались заблудшим предводителям, а последние будут яростно отрекаться от них. Одни из них скажут: «Мы всего лишь следовали за вами. Вы надменно отрицали истину и призывали нас к тому же. Вы призывали нас к многобожию и злодеяниям и, в конце концов, ввели нас в заблуждение. Не можете ли вы избавить нас от Адского Огня?»