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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 32
Ghaafir (Al-Mu'min)
32
40:32
ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ٣٢
وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٢
وَيَٰقَوۡمِ
ﳅ
إِنِّيٓ
ﳆ
أَخَافُ
ﳇ
عَلَيۡكُمۡ
ﳈ
يَوۡمَ
ﳉ
ٱلتَّنَادِ
ﳊ
٣٢
ﳋ
"Dan, wahai kaumku! Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa hari (kiamat) yang padanya masing-masing menjerit-jerit memanggil (memohon pertolongan),
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