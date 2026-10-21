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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 194
Asy-Syu'araa'
194
26:194
على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤
عَلَىٰ
ﲍ
قَلۡبِكَ
ﲎ
لِتَكُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﲑ
١٩٤
ﲒ
Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).
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